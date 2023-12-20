УАЗ выпустит обновленный Patriot

Компания УАЗ выпустит обновленный внедорожник Patriot, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Автомобиль вместе с обновленным внешним видом получит более мощный силовой агрегат.

«Работа кипит, готовим и проводим испытания интересного обновления, которое затронет как дизайн, так и техническую часть, и обязательно поделимся новостями!», — говорится на официальной странице компании во «ВКонтакте».

УАЗ запустил проект рестайлинга «Патриота» в сентябре текущего года. В рамках модернизации модель впервые с 2016 года получит обновленный дизайн. Внедорожник также оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил.

Такой мотор устанавливается на коммерческий Sollers Argo, выпускаемый на мощностях УАЗа. Двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механической трансмиссией. Также ожидается, что в 2025 году на внедорожник вернется автоматическая коробка передач.