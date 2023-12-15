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Серябкина выпустила новогодний клип «Начнем все сначала»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Ольга Серябкина перед Новым годом порадовала поклонников клипом на лирическую песню «Начнем все сначала».

В описании композиции на YouTube говорится, что новая песня песня Серябкиной абсолютно не похожа на все, что создавала певица до этого.

В клипе на песню «Начнем все сначала» сюжет также построен вокруг любви и важности взаимоотношений с близкими.

«Это настоящее комбо внутреннего тепла, любви, душевной лирики и истинного счастья от проведения времени рядом с родными и близкими», — говорится в описании клипа.

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