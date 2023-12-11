Выбрана самая красивая студентка главного вуза Новосибирска. ФОТО

Студентка Факультета естественных наук Анастасия Данилова выиграла конкурс «Мисс НГУ — 2023», сообщается в соцсетях Новосибирского государственного университета.

Конкурс «Мисс НГУ» состоялся в 28-й раз. За победу сражались двенадцать девушек. Из них только пять смогли выйти в финал и побороться за первое место.

«Мисс НГУ» стала Анастасия Данилова. Она учится на четвертом курсе Факультета естественных наук. Девушке вручили в качестве подарка смартфон.

Титул вице-мисс завоевала Лада Сорокина, она учится на втором курсе магистратуры Экономического факультета. Второй вице-мисс стала студентка первого курса Гуманитарного института Карина Дзябенко.