NYT допустила уход США из НАТО после победы Трампа

Победа экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на
президентских выборах в США в 2024 году может привести к выходу страны из НАТО,
заявили эксперты газете The New York Times.
Среди дипломатов, а также в правительствах стран НАТО «растет тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход с [европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса», приводит ТАСС выдержки из статьи.
«В Европе боятся, что второе президентство Трампа приведет к тому, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО. Это будет огромный стратегический и исторический провал нашей страны», — сказал бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
Большинство представителей европейских стран не знают какой
подход избрать в случае победы Трампа на президентских выборах. По мнению
издания, небольшие государства могут попробовать наладить отношения с Трампом
через закупки американского оружия или комплиментарные жесты.