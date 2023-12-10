NYT допустила уход США из НАТО после победы Трампа

Победа экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может привести к выходу страны из НАТО, заявили эксперты газете The New York Times.

Среди дипломатов, а также в правительствах стран НАТО «растет тревога, что возвращение Трампа может означать не только отказ от Украины, но и американский уход с [европейского континента] и опустошение Североатлантического альянса», приводит ТАСС выдержки из статьи.

«В Европе боятся, что второе президентство Трампа приведет к тому, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО. Это будет огромный стратегический и исторический провал нашей страны», — сказал бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Большинство представителей европейских стран не знают какой подход избрать в случае победы Трампа на президентских выборах. По мнению издания, небольшие государства могут попробовать наладить отношения с Трампом через закупки американского оружия или комплиментарные жесты.