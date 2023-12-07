Самолет президента Владимира Путина по пути в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождали четыре российских истребителя Су-35С. Видео полета опубликовало Минобороны.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил сопровождение требованиями безопасности. «Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия — это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Су-35С сопровождали борт Путина на протяжении всего полета до Абу-Даби. Для этого были получены специальные разрешения от государств, над территорией которых пролегал маршрут президентского самолета.

В ролике демонстрируется полет борта номер один в сопровождении истребителей, которые летят по два с каждой стороны от президентского Ил-96. Каждый военный самолет на внешней подвеске несет ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух — воздух» малой и средней дальности.