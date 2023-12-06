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Певица Тейлор Свифт опередила Путина и стала человеком года

Источник:
Sibnet.ru
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Популярная певица Тейлор Свифт выбрана человеком года по версии журнала Time, сообщается на сайте издания.

33-летняя американская артистка обошла в ежегодном рейтинге президента России Владимира Путина, главу компании OpenAI Сэма Альтмана, председателя КНР Си Цзиньпина и других конкурентов.

Издание отметило, что Свифт не только оказывает значительное влияние на музыкальную индустрию, но и стала одним из важных игроков в мире кино. Ее концертный тур The Eras Tour превратили в полнометражный фильм, который собрал в прокате около 250 миллионов долларов.

Журнал Time публикует номер с главным человеком на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет «человек, группа лиц или явление», которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы и общее мировое состояние в уходящем году.

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