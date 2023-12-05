Газмановы и Shaman станут главными героями «Голубого огонька»

Съемки новогодней программы для канала «Россия» завершились, в «Голубом огоньке» примут участия артисты-патриоты и другие звезды.

В «Голубом огоньке — 2014» выступят Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, Shaman, Николай Басков, Николай Расторгуев и другие, сообщает KP.RU со ссылкой на участников массовки.

Ведущими стали Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев. Самые «заметные» столики у сцены в 2023 году отданы военнослужащим и военкорам.