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Газмановы и Shaman станут главными героями «Голубого огонька»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shaman

Съемки новогодней программы для канала «Россия» завершились, в «Голубом огоньке» примут участия артисты-патриоты и другие звезды.

В «Голубом огоньке — 2014» выступят Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, Shaman, Николай Басков, Николай Расторгуев и другие, сообщает KP.RU со ссылкой на участников массовки.

Ведущими стали Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев. Самые «заметные» столики у сцены в 2023 году отданы военнослужащим и военкорам.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?

corrector

Даже матрасники не ожидали , что укроскауны окажутся такими тупыми, что будут убиваться несколько лет...

DRAGONWAY

Так вы же исключительные, создавайте сами технологии,а то как привыкли на все готовое.