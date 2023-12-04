НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Правительство обсудит полный запрет вейпов

Источник:
Sibnet.ru
465 1

Правительство оценит возможность полного запрета вейпов, такая возможность вошла в перечень мер по усилению контроля за производством и оборотом жидкостей с никотином. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Запрет рассмотрят после применения остальных предусмотренных списком мер, в их числе проработка введения акциза, маркировка многоразовых вейпов, а также утверждение требований к ингредиентам жидкостей, пишет Forbes со ссылкой на документ.

Проанализировать их эффективность планируется к маю 2024 года. В частности, с 2024 года вдвое увеличится акциз на никотиновые жидкости — с 20 до 42 рублей за 1 миллилитр. В результате правительство ожидает снижения потребления никотиносодержащей продукции.

В настоящее время полный запрет на продажу вейпов действует в Австралии, Норвегии, Бразилии, Сингапуре, Индии. В России по официальным данным доля нелегальной никотиносодержащей жидкости в продаже на конец 2022 года составляла около 93%.

Еще по теме
Переход на электронные медкарты станет обязательным
Работающим родителям детей‑инвалидов сохранят пособия
Услуги экстрасенсов предложили приравнять к мошенничеству
Верховный суд признал ЛГБТ экстремистским движением
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Российские дроны подключили к украинским мобильным сетям
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?