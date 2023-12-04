Правительство обсудит полный запрет вейпов

Правительство оценит возможность полного запрета вейпов, такая возможность вошла в перечень мер по усилению контроля за производством и оборотом жидкостей с никотином. Документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Запрет рассмотрят после применения остальных предусмотренных списком мер, в их числе проработка введения акциза, маркировка многоразовых вейпов, а также утверждение требований к ингредиентам жидкостей, пишет Forbes со ссылкой на документ.

Проанализировать их эффективность планируется к маю 2024 года. В частности, с 2024 года вдвое увеличится акциз на никотиновые жидкости — с 20 до 42 рублей за 1 миллилитр. В результате правительство ожидает снижения потребления никотиносодержащей продукции.

В настоящее время полный запрет на продажу вейпов действует в Австралии, Норвегии, Бразилии, Сингапуре, Индии. В России по официальным данным доля нелегальной никотиносодержащей жидкости в продаже на конец 2022 года составляла около 93%.