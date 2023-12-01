Самый большой в мире дирижабль испытают в Калифорнии

Компания LTA Research приступила в Калифорнии к летным испытаниям самого большого в мире пассажирского дирижабля Pathfinder 1, при создании которого применялись беспилотные технологии.

Создание воздушного судна началось еще в 2016 году с поддержкой одного из соучредителей Google Сергея Брина. «В ближайшие недели и месяцы команда LTA Research проведет тщательные испытания концепта Pathfinder 1, чтобы гарантировать его безопасность и надежность», — говорится в заявлении компании.

Длина Pathfinder 1 составляет 121,9 метра — почти в два раза больше пассажирского лайнера Boeing 747. 12 электродвигателей будут способны разогнать его до скорости 120 километров в час.

Этот дирижабль станет самым безопасным. Подниматься в воздух он будет благодаря миллиону кубических футов инертного гелия. Одна заправка газом обойдется в 1 миллион долларов.

В основе дирижабля лежат беспилотные технологии. Воздушным судном с помощью джойстика сможет управлять один пилот.