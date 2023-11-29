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Москвичи приедут в Новосибирск на «Щелкунчика» из‑за дешевых билетов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Москвичи приедут смотреть «Щелкунчика» в Новосибирск, потому что это финансово выгоднее, чем покупать билеты в Большой театр, рассказала на пресс-конференции замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

«Несколько первых рядов уже выкуплено Москвой, потому что дешевле слетать на премьеру "Щелкунчика" к нам, чем покупать билеты в Большой театр. То есть авиаперевозка, гостиница, билеты на первые ряды в нашем НОВАТе стоят дешевле, чем покупать билеты в Большом театре на рождественское представление», — сказала Павлова.

Билеты в НОВАТ на «Щелкунчика» стоят от 4 до 15 тысяч рублей. На сайте Большого театра все билеты на балет раскуплены на весь декабрь и январь, поэтому истиной причиной визита москвичей в Новосибирск может быть не стоимость, а просто желание посмотреть новогоднюю постановку.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет

corrector

запад-стайл : говоришь одно, пока делаешь противоположное . Говоришь - "остановить войну", а сам поставляешь...

GammiPluh

я бы сделал другой заголовок:Кулеба назвал НАТО стадом животных