Чехия оказалась в жесткой зависимости от российского газа

Российский газ, несмотря на категоричные заявления официальной Праги о разрыве экономических отношений с Россией, составляет до 40% чешского импорта, заявил эксперт Михал Коцурек.

«С начала октября мы следим за постепенно растущим импортом в Чехию и Словакию. В последние дни мы отмечаем увеличение поставок из России до 30-40% от всего объема импортного газа. Ориентируясь на поток газа, поступающего в Словакию, можно достаточно точно определить его происхождение. Это российский газ, который попадает в Словакию либо через Украину, либо через Венгрию из Турции», — сказал изданию e15.cz эксперт.

По его словам, после того, как Россия потребовала от европейских стран оплаты за газ в рублях, Австрия, Словакия или Венгрия согласились на такое условие и продолжили его импортировать. Чешские компании также продолжают покупать российский газ, но тайно, отметил Коцурек.

«Чтобы не подвергаться прямой критике по этическим соображениям, официально они закупаются через турецкие фирмы, а иногда заявляют, что газ вообще азербайджанский. На самом деле это все тот же российский газ», — подчеркнул эксперт.