Минфин обяжет главу Тувы лично отвечать за бюджетный дефицит

Российское правительство намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов, в том числе главу Тувы. Причина — высокая доля федеральных дотаций в региональном бюджете.

Минфин России возложит на глав таких регионов прямую ответственность за снижение разрыва между их доходами и расходами, приводит «Коммерсантъ» текст соответствующего документа.

Губернаторы также обязаны будут применять «меры дисциплинарной ответственности… к должностным лицам органов государственной власти, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств», а при непредоставлении Минфину подписанного соглашения или данных о его исполнении регионы будут вычеркнуты из дотационной росписи и федеральных денег не получат.

Подписать соглашения или отказаться от дотаций все получающие их губернаторы должны до 18 декабря.

Помимо Тувы, речь идет о Дагестане, Ингушетии, Чечне, а также четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.