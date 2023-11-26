Подлодки Китая поставят крест на господстве США в Тихом океане

Китай добился успехов в разработке и производстве новых ударных атомных подводных лодок, что будет иметь серьезные последствия в потенциальном конфликте за Тайвань и негативно отразится на возможностях американского флота, приводит The Wall Street Journal мнение военных экспертов.

США на протяжении десятилетий не приходилось всерьез беспокоиться о подводных лодках Китая, которые были «шумны и легко обнаруживались». В то же время китайские военные прилагали огромные усилия, чтобы отыскать «сверхтихие» американские субмарины.

Но Пекин резкое сократил один из самых больших разрывов, разделявший вооруженные силы США и Китая. Судя по спутниковым снимкам, в начале года КНР вывела в море атомную ударную субмарину с водометным движителям вместо винта. Эта технология позволяет резко снизить шумность лодки, отметили эксперты.

Тем временем, по их словам, западная часть Тихого океана становится все более опасным местом для американского подводного флота. Китай строит вдоль своих берегов гидроакустические сети, известные как «Великая подводная стена», позволяющие эффективно обнаруживать лодки противника.

Все эти события означают, что эра безоговорочного господства США на морях вокруг Китая подходит к концу, заключают эксперты.