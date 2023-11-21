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Глава ФНС объяснил налоговые претензии к блогерам

Источник:
Sibnet.ru
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Претензии к блогерам об уплате налогов появились из-за быстрого роста их бизнеса, пояснил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли, и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией», — цитирует Егорова РБК.

По словам главы ФНС, в случае с блогерами проводили стандартные проверки, которые показали нарушения законодательства. Никаких политических причин для появления претензий не было, подчеркнул Егоров.

Он отметил, что блогеры — такие же налогоплательщики, которые формируют экономику, поэтому «в корне неверно». относиться к ним пренебрежительно. Однако некоторые из них «искажают налоговую базу», что должно быть исправлено.

В марте Савеловский суд назначил Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий по обвинению в неуплате налогов на 311 миллионов рублей. 27 апреля задержали блогера Елену Блиновскую из-за уклонения от налогов почти на 1 миллиард рублей.

4 ноября в Москве арестовали блогера Аяза Шабутдинова, ему предъявили обвинения по восьми эпизодам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Блогер раскритиковал решение суда.

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