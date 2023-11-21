Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки

Певец и актер Ваня Дмитриенко выступал в Иркутске в клубе «Дикая лошадь» 19 ноября, но концерт пришлось прервать из-за поклонницы.

Одной девушке во время концерта стало плохо. Дмитриенко прервал выступление и попросил охрану помочь зрительнице.

«Отдохнешь и вернешься. И тебя вернут сюда же, обещаю», — цитирует KP.RU артиста, обратившегося к поклоннице.

После того, как Дмитриенко убедился, что с девушкой все в порядке, он продолжил выступление.

Ваня Дмитриенко стал популярным после выхода трека «Венера-Юпитер». Также среди популярных композиций 18-летнего музыканта — каверы на треки «31-я весна» («Ночные снайперы»), «220» (t.A.T.u.), фиты с группой «Моя Мишель» «Рыбка» и Григорием Лепсом «Бейби».