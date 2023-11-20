Москвичи смогут оплачивать товары и услуги улыбкой

Сбербанк установил в точках продаж на территории Москвы свыше 16 тысяч POS-терминалов, которые могут принимать оплату с помощью биометрии. Новый современный сервис «Оплата улыбкой» уже доступен клиентам Сбербанка.

«Оплата через терминал по биометрии занимает всего несколько секунд — достаточно просто улыбнуться в камеру на кассе магазина. Это позволяет нашим клиентам совершать покупки даже в том случае, если с собой не оказалось карты, смартфона или наличных средств», — пояснил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

По его словам, новейший сервис «Оплата улыбкой» — еще один шаг Сбербанка к развитию бесконтактных методов платежей для покупателей, которые ценят комфорт, инновации и свое время.

Активировать оплату по биометрии можно в приложении «Сбербанк онлайн». Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности.

После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. При этом для оплаты дорогих покупок потребуется ввести код. Кроме этого, терминалы принимают оплату традиционными способами — картой, бесконтактно через NFC и по QR-коду.