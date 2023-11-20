Нолан призвал зрителей покупать фильмы на физических носителях

Режиссер Кристофео Нолан призвал зрителей вернуться к покупке фильмов на физических носителях, потому что стриминговые сервисы могут быть ненадежными.

«В наше время существует большая опасность того, что, если проект существует только на стриминге – он может быть удален. Фильмы появляются и исчезают. Но домашний релиз никуда не денется», — посоветовал Нолан в разговоре с изданием The Washington Post.

Нолан объяснил, что он не против изменений в том, как люди смотрят фильмы, и отметил, что процветание кинокультуры развивается благодаря новым инновациям. Однако «доступность вашей работы для зрителя» – это то, что необходимо защищать.