Рубль признали самой сильной валютой

Российский рубль за последние два месяца стал самой сильной валютой среди развивающихся экономик.

За это время российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 6,92%, это лучший результат. Ближайший преследователь — южноафриканский рэнд, показатель которого составил 3,52%.

Самой худшей валютой среди этой группы стран остается турецкая лира, которая подешевела по отношению к доллару на 6,88%.

Эксперты связывают резкое укрепление рубля с указом президента об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами. После этого российская валюта стала дорожать, к четвергу курс американской валюты упал ниже 89 рублей.