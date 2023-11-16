НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рубль признали самой сильной валютой

Источник:
Bloomberg
271 2

Российский рубль за последние два месяца стал самой сильной валютой среди развивающихся экономик.

За это время российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 6,92%, это лучший результат. Ближайший преследователь — южноафриканский рэнд, показатель которого составил 3,52%.

Самой худшей валютой среди этой группы стран остается турецкая лира, которая подешевела по отношению к доллару на 6,88%.

Эксперты связывают резкое укрепление рубля с указом президента об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами. После этого российская валюта стала дорожать, к четвергу курс американской валюты упал ниже 89 рублей.

Еще по теме
МРОТ повысят с 1 января 2024 года
Сбербанк стал участником пилота по исламскому банкингу
Экономист раскрыл смысл фразы «копейка рубль бережет»
Определены города, где покупка квартиры выгоднее аренды
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
Войска США нанесли удары по иранским объектам
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
Обсуждение (2)
Картина дня
Рубль признали самой сильной валютой
Запад признал полное восстановление российской экономики
Сбербанк стал участником пилота по исламскому банкингу
Стартовали продажи умной колонки «Яндекс Станция Миди»
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
29
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
25
Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой
25
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
25
Путин утвердил корректировку закона о выборах президента