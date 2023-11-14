Женившийся на вебкамщице Комиссаренко рассказал о проблемах в любви

Комик Слава Комиссаренко пережил горький опыт в личной жизни, когда женился на девушке, а она оказалась вебкамщицей. Теперь артист рассказал, как ему тяжело общаться с девушками.

Комиссаренко рассказал, что ему всегда было сложно знакомиться и общаться с девушками. Даже, когда он стал знаменитым, он не смог легче относиться к общению с противоположным полом.

Однажды с ним произошла история, когда на втором свидании с девушкой, избранница сильно оскорбила его.

«Она выпила вина и поймала кукарачу. Мы нормально сидели, и в какой-то момент она мне говорит: Знаешь, что я тебе скажу? Тебе никто не скажет. Твоя проблема в том, что ты сидишь и думаешь: "Я звезда!" А я тебе скажу, кто ты! Ты не звезда, ты неудачник», — приводит StarHit слова комика.