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Женившийся на вебкамщице Комиссаренко рассказал о проблемах в любви

Источник:
Sibnet.ru
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Комик Слава Комиссаренко пережил горький опыт в личной жизни, когда женился на девушке, а она оказалась вебкамщицей. Теперь артист рассказал, как ему тяжело общаться с девушками.

Комиссаренко рассказал, что ему всегда было сложно знакомиться и общаться с девушками. Даже, когда он стал знаменитым, он не смог легче относиться к общению с противоположным полом.

Однажды с ним произошла история, когда на втором свидании с девушкой, избранница сильно оскорбила его.

«Она выпила вина и поймала кукарачу. Мы нормально сидели, и в какой-то момент она мне говорит: Знаешь, что я тебе скажу? Тебе никто не скажет. Твоя проблема в том, что ты сидишь и думаешь: "Я звезда!" А я тебе скажу, кто ты! Ты не звезда, ты неудачник», — приводит StarHit слова комика.

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Топ комментариев

nicollaich

Уже появились оправдашки о том, что эти слова вырваны из контекста. Как всегда лизоблюды отрабатывают.

Uynachalnica

Теперь достаточно кивнуть в экран ТВ, или сказать да в вытяжку на кухне!

nicollaich

А что, ХАМАС когда-то контролировал сектор Газа?Или это только в голове у сша?

corrector

несправедливо, у зели преимущество, у него есть плаН !