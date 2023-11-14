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Атомную станцию предложили возвести на севере Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Росатом и «Норникель» изучат варианты размещения атомной станции малой мощности для энергоснабжения Норильского промышленного района на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Росатома.

Компании намерены определить приоритетную площадку размещения атомной станции, ее конфигурацию и необходимую для сооружения и эксплуатации объекта инфраструктуру. Также планируется рассмотреть оптимальную модель реализации проекта.

Энергосистема Норильского промышленного района территориально и технологически изолирована от Единой энергосистемы России и принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу «Норникель».

С учетом стратегических планов развития «Норникель» рассматривает возможность строительства новых генерирующих мощностей в Красноярском крае. Один из вариантов — атомные станции малой мощности.

В качестве приоритетного может быть рассмотрен высокотехнологичный проект атомной станции на базе новейшей реакторной установки РИТМ-400 мощностью от 80 до 90 МВт, которая является эволюционным развитием реакторной установки РИТМ-200.

Реакторы РИТМ-200 уже несколько лет успешно эксплуатируются на новейших атомных ледоколах проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Росатом изготовил и отгрузил девять реакторов этого типа. Реактор РИТМ-400 будет использован на атомном ледоколе проекта 10510 «Лидер».

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Экономика #Недра и ТЭК #Красноярск
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Топ комментариев

pepelmetal

Нужно больше бить по асашайским базам, чем то потяжелее и помощнее!

GammiPluh

Шольц во времена минских соглашений тоже много разговаривал... бессмысленно это

pepelmetal

Да почему же, а взрывы на нефтегазовых, химических предприятиях, оборонных заводах, наверно из за курения...

nicollaich

А что, ХАМАС когда-то контролировал сектор Газа?Или это только в голове у сша?