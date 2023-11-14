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«Ростех» рассказал о новых боевых возможностях Су‑57

Источник:
РИА Новости
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Российские истребитель пятого поколения Су-57
Российские истребитель пятого поколения Су-57
Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, он получил двигатель второго этапа («изделие 30»), сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — рассказали РИА Новости в «Ростехе»

В пресс-службе отметили, что даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения.

Там также добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нужно больше бить по асашайским базам, чем то потяжелее и помощнее!

GammiPluh

Шольц во времена минских соглашений тоже много разговаривал... бессмысленно это

pepelmetal

Да почему же, а взрывы на нефтегазовых, химических предприятиях, оборонных заводах, наверно из за курения...

nicollaich

А что, ХАМАС когда-то контролировал сектор Газа?Или это только в голове у сша?