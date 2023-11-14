«Ростех» рассказал о новых боевых возможностях Су‑57

Боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57 растут, он получил двигатель второго этапа («изделие 30»), сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — рассказали РИА Новости в «Ростехе»

В пресс-службе отметили, что даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения.

Там также добавили, что сейчас истребитель проходит летные испытания с двигателем второго этапа, и уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка самолета с новым двигателем.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.