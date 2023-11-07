НГУ запустит обучение по специальности «Промышленная фармация»

Renewal («ПФК Обновление») и Новосибирский государственный университет планируют открыть обучение по специальности «Промышленная фармация», сообщает пресс-служба компании.

«В рамках этой специальности будут обучаться наши потенциальные мастера и технологи. Мы предоставим им свои площадки и организуем производственные практики. Уже с третьего курса студенты начнут целенаправленно обучаться работе на производстве. Это станет своего рода целевой подготовкой», — сказал исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

Договор о совместном обучении студентов по новой специальности НГУ «Промышленная фармация» находится на завершающей стадии подготовки. В части подготовки кадров Renewal также сотрудничает с НГПУ, ТГУ и НГТУ.

«В образовательную программу НГУ войдут дисциплины, которые позволят выпускникам без дополнительной подготовки влиться в рабочие процессы на фармпроизводстве. Так, еще в вузе они изучат стандарты GMP — международные правила производства и контроля качества лекарственных средств», — отметил Гречкин.

Компания также получила современную площадку для исследования новых разрабатываемых лекарственных препаратов. Кроме того, научный кластер на базе НГУ позволяет усовершенствовать уже существующие методики анализа с точки зрения улучшения методов контроля качества, повышения чувствительности, точности результатов и экономии ресурсов.