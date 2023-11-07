НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

НГУ запустит обучение по специальности «Промышленная фармация»

Источник:
Sibnet.ru
250 1
Фото: © компания Renewal

Renewal («ПФК Обновление») и Новосибирский государственный университет планируют открыть обучение по специальности «Промышленная фармация», сообщает пресс-служба компании.

«В рамках этой специальности будут обучаться наши потенциальные мастера и технологи. Мы предоставим им свои площадки и организуем производственные практики. Уже с третьего курса студенты начнут целенаправленно обучаться работе на производстве. Это станет своего рода целевой подготовкой», — сказал исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

Договор о совместном обучении студентов по новой специальности НГУ «Промышленная фармация» находится на завершающей стадии подготовки. В части подготовки кадров Renewal также сотрудничает с НГПУ, ТГУ и НГТУ.

«В образовательную программу НГУ войдут дисциплины, которые позволят выпускникам без дополнительной подготовки влиться в рабочие процессы на фармпроизводстве. Так, еще в вузе они изучат стандарты GMP — международные правила производства и контроля качества лекарственных средств», — отметил Гречкин.

Компания также получила современную площадку для исследования новых разрабатываемых лекарственных препаратов. Кроме того, научный кластер на базе НГУ позволяет усовершенствовать уже существующие методики анализа с точки зрения улучшения методов контроля качества, повышения чувствительности, точности результатов и экономии ресурсов.

Еще по теме
Новую сельскохозяйственную культуру начали внедрять в России
Россия впервые произвела более трети всех алмазов
Обновленный лайнер Ил‑96 совершил первый полет
Россия потратит на разработку роботов 300 млрд рублей
смотреть все
Экономика #Промзона #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Что празднуют 4 и 7 ноября. СПРАВКА
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
Путин объяснил необходимость СВО
Обсуждение (1)
Картина дня
Кулеба предупредил украинцев «о самой ужасной зиме в истории»
Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени»
Экс‑главу МИД Австрии удивило дружелюбие россиян
Новую сельскохозяйственную культуру начали внедрять в России
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
69
Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик
61
Путин объяснил необходимость СВО
46
США признали отсутствие денег для Украины
46
Украинское контрнаступление полностью остановлено
37
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России