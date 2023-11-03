Новосибирские манулы насладились снегопадом. ВИДЕО

Новосибирский зоопарк показал на видео, как манулы встретили первый обильный снегопад, они уже наели бока, чтобы хорошо перезимовать.

Перед зимой манулы проходят «зажировку». Они едят больше обычного, набирают массу, их шерсть становится гуще и плотнее, чтобы не замерзнуть. На видео видно, что новосибирские манулы уже округлились и готовы к зиме.

Манул – некрупный кот, величиной с домашнюю кошку. Манул встречается из юго-восточной части Забайкалья и в пределах России распространен на Алтае, в Туве, Бурятии.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.