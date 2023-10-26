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Две большие российские премьеры состоялись в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Императрицы»

Историческая драма «Императрицы» и фильм-сказка «По щучьему велению» вышли в российских кинотеатрах.

Фильм «Императрицы» покажет эпоху дворцовых переворотов, после того как Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Главную роль в фильме сыграла Юлия Пересильд.

В приключенческом фэнтези «По щучьему велению» повторится сюжет народной сказки. В главных ролях Никита Кологривый и Мила Ершова.

Кроме этого, в кинотеатрах российская драма «Отпуск в октябре», британский хоррор «Доктор Джекилл», американский триллер «Кошки-мышки», французская комедия «SуперКопы: Миссия "Бабушка"».

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