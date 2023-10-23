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Томск оказался лидером в СФО по научно‑техническому развитию

Источник:
Sibnet.ru
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Институт катализа СО РАН
Фото: © Sibnet.ru

Лидером рейтинга по научно-техническому развитию по итогам 2022 года стала Москва, среди сибирских регионов выше всех оказалась Томска область на 13 месте.

Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, показало исследование РИА Новости. На эти регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года.

Сибирские регионы в топ-10 не попали. Выше всех на 13 строчке оказалась Томская область, за ней на 16 позиции — Новосибирская, и следом сразу Омская область. Замыкают рейтинг, как и годом ранее, Республика Ингушетия, Республика Хакасия и Ненецкий автономный округ.

По сравнению с прошлым годом наиболее значительно улучшила свои позиции в рейтинге Республика Бурятия (+12 мест)— 50 строчка. Эксперты поясняют, что на это существенно повлиял рост объема отгруженной инновационной продукции в регионе, рост числа выданных патентов, увеличение доли инновационных товаров.


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Экономика #Промзона #Томск #Новосибирск #Омск #Бурятия
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