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Небензя сообщил о тысяче российских граждан на юге сектора Газа

Источник:
ТАСС
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Около тысячи россиян и членов их семей стали заложниками блокады на юге сектора Газа, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, свыше 2 миллионов жителей сектора Газа остаются без воды, продовольствия, медицинской помощи, топлива и электричества.

«Единственный КПП на границе с Египтом "Рафах" вновь подвергся ракетному удару, так и не был открыт для выхода мирных жителей и доставки гуманитарных грузов. Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей», — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что около тысячи граждан России и других стран СНГ, включая членов их семей, находятся на юге сектора Газа в ожидании открытия пограничного перехода «Рафах». Ситуация на юге сектора Газа «близка к катастрофической», подчеркнул он.

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