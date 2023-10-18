Дмитрий Нагиев снимется в сериале «Кто быстрее?» для СТС

Телеканал СТС приступил к съемкам комедийного сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщила пресс-служба канала.

В сериале герой Нагиева, водитель внедорожника и бывший заключенный по прозвищу Кекчуп, попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и дает странные вводные: «Геленджик» и «русалка».

Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за сокровищами. Они не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Съемки уже стартовали в Санкт-Петербурге. Кроме Нагиева в проекте задействованы Ольга Медынич, Анна Банщикова, Катя Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин, Егор Губарев, Маргарита Галич.