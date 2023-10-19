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Разнообразие новинок ждет зрителей в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Большое разнообразие фильмов вышло в кинопрокат в четверг, 19 октября, среди главных новинок — российская комедия «Страсти по Матвею».

Фильм «Страсти по Матвею» может стать главной новинкой в прокате, поскольку комедийная мелодрама получила хорошие отзывы кинокритиков на Санкт-Петербургском международном контент-форуме.

По сюжету, молодой прилежный алтарник Матвей мечтает стать священником. Он знакомится с дерзкой художницей Агатой, которая на первый взгляд его полная противоположность. Но у молодых людей больше общего, чем казалось на первый взгляд.

Еще одна ожидаемая новинка — «Телохранитель на фрилансе», где в главную роль исполнил Джон Сина. Американский комедийный боевик повествует о бывшем спецназовце, который соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора.

Фото: © кадр из фильма «Телохранитель на фрилансе»

Для поклонников фестивального кино станет интересна драма «Анатомия падения». Это французский фильм, лауреат Каннского кинофестиваля. В центре сюжета успешная писательница Сандра Войтер, которую обвиняю в убийстве мужа, погибшего при загадочных обстоятельства.

Фото: © кадр из фильма «Аанатомия падения»

Также в прокат с 19 октября выходят несколько российских фильмов — приключенческая драма «Дух Байкала», комедия «На Рубле без рубля», криминальный триллер «Подвал господина Гринберга», киноверсия драматического шоу Саши Петрова «Планета Максимум».

Из зарубежного контента — фильм ужасов «Мегазавр» (Таиланд), триллер «Искушение» (Польша), боевик «Дорога отчаяния» (США) с Мэлом Гибсоном, хоррор «Байки на Хэллоуин» (США).

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