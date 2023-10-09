Эксперты предположили стоимость «Москвича 6»

Ориентировочная стоимость лифтбека «Москвич 6», который поступит в продажу в конце октября, составит 2,4-2,5 миллиона рублей, считают автомобильные эксперты.

Стартовая цена «Москвича 6» будет от 2,4 миллиона рублей, так как у авто отсутствует комплектация с механической коробкой передач, сообщил агентству «Автостат» руководитель дилерского направления автомаркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

На стоимость повлияет то, что в базовой версии предусмотрены такие опции, как круиз-контроль, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, камера заднего вида и датчики парковки, ESP, ABS, EBD.

«Рекомендованная розничная цена "Москвича 6", которую опубликует производитель, будет составлять около 2,5 миллиона рублей без учета программ поддержки. Сейчас в этом сегменте практически нет альтернативы», — предположил директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев.

По его мнению, близкими по размерам являются FAW Bestune B70 и Chery Arrizo 8. Если Arrizo 8 будет дороже «Москвича 6», то Bestune B70 окажется сопоставимым по стоимости.