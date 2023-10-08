Лечебные свойства каннабиса оказались опасным фейком

Люди с зависимостью от марихуаны на 60% больше подвержены риску сердечных приступов и инсультов, чем не имеющие такого пристрастия, доказали ученые из Университета Калгари (Канада) совместно с коллегами из США.

Примечательно, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался даже у зависимых от каннабиса, которые не посещали врачей в предыдущие полгода, не принимали рецептурных лекарств и не имели сопутствующих болезней, приводит Naked Science результаты исследования.

Эта научная работа перекликается с данными других исследований, в которых сообщалось о негативных последствиях регулярного употребления каннабиса. Речь идет о кардиомиопатии, атеросклерозе, сердечной аритмии и астме.

На фоне растущей легализации каннабиса в мире все активней звучат опасения, что это приведет к массовой зависимости и проблемам со здоровьем.