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Лечебные свойства каннабиса оказались опасным фейком

Источник:
Naked Science
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Люди с зависимостью от марихуаны на 60% больше подвержены риску сердечных приступов и инсультов, чем не имеющие такого пристрастия, доказали ученые из Университета Калгари (Канада) совместно с коллегами из США.

Примечательно, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался даже у зависимых от каннабиса, которые не посещали врачей в предыдущие полгода, не принимали рецептурных лекарств и не имели сопутствующих болезней, приводит Naked Science результаты исследования.

Эта научная работа перекликается с данными других исследований, в которых сообщалось о негативных последствиях регулярного употребления каннабиса. Речь идет о кардиомиопатии, атеросклерозе, сердечной аритмии и астме.

На фоне растущей легализации каннабиса в мире все активней звучат опасения, что это приведет к массовой зависимости и проблемам со здоровьем.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

pepelmetal

Типичный либераст, я же не над погибшими смеюсь, а над этип певуном, так почему бы ему песенку юморную...

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...

pepelmetal

Очнись, ты в шаровары нагадил

pepelmetal

Или может семья Пугалкиных начнёт донатить армии ХАМАС ?