Японские эксперты рассказали об отбирающих силы продуктах

Японские эксперты рассказали о продуктах, которых следует максимально избегать, поскольку они отнимают силы у организма. Особенно актуально этот совет для людей ведущих активный образ жизни.

После высокоинтенсивных и высокочастотных тренировок у некоторых людей может наблюдаться снижение функции определенных органов, вызванное утомлением. В таких случаях лучше по возможности не употреблять трудноперевариваемую еду, приводит портал Yahoo News Japan совет диетологов.

Примеры продуктов, которые рекомендуется избегать:

— продукты с высоким содержанием жира;

— картофель фри;

— пицца;

— жареная пища;

— жирные виды мяса;

— сладости с большим количеством масла или крема;

— сырая пища;

— суши;

— сырое мясо;

— сырые яйца.

Диетологи посоветовали придерживаться сбалансированной диеты. Если потреблять только определенные питательные компоненты, то их переваривание и усвоение приведет к увеличению потребности в других ценных элементах.