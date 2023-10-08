Японские эксперты рассказали об отбирающих силы продуктах

Японские эксперты рассказали о продуктах, которых следует максимально избегать, поскольку они отнимают силы у организма. Особенно актуально этот совет для людей ведущих активный образ жизни.
После высокоинтенсивных и высокочастотных тренировок у некоторых людей может наблюдаться снижение функции определенных органов, вызванное утомлением. В таких случаях лучше по возможности не употреблять трудноперевариваемую еду, приводит портал Yahoo News Japan совет диетологов.
Примеры продуктов, которые рекомендуется избегать:
— продукты с высоким содержанием жира;
— картофель фри;
— пицца;
— жареная пища;
— жирные виды мяса;
— сладости с большим количеством масла или крема;
— сырая пища;
— суши;
— сырое мясо;
— сырые яйца.
Диетологи посоветовали придерживаться сбалансированной диеты. Если потреблять только определенные питательные компоненты, то их переваривание и усвоение приведет к увеличению потребности в других ценных элементах.