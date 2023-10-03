Красноярские ученые вывели идеальный картофель для севера

Специалисты Красноярского государственного аграрного университета вывели новые сорта картофеля и сои, адаптированные к условиям Сибири, сообщает пресс-служба НОЦ «Енисейская Сибирь».

Новые растения имеют низкую скорость прорастания, что позволяет им переживать заморозки и засуху. При этом они обладают высокой урожайностью и скороспелостью.

Сорта картофеля формируют товарные клубни до наступления летней жары, а набор питательных веществ и крахмала идет в них уже к концу августа. Два сорта сои являются самыми северными в мире.

Новые сорта могут сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным. Часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания.

Новые сорта получены методами классической селекции. Ученые готовятся к испытаниям и внедрению «ультраскороспелого» сорта сои, который способен давать по два урожая за сезон в южных регионах России.