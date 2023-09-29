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Джонни Депп выступит режиссером в фильме про Модильяни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Saadick Dhansay / CC BY 2.0

Актер Джонни Депп снимет байопик об итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Это будет его первая за 23 года режиссерская работа.

В основу фильма ляжет пьеса Денниса Макинтайра. История развернется в Париже во время Первой мировой войны на протяжении двух дней, которые станут поворотным моментом в жизни Модильяни, сообщает Variety.

Главную роль в картине сыграет Риккардо Скамарчо. Среди других задействованных в проекте актеров – Аль Пачино, Луиза Раньери, Салли Филлипс, Стивен Грэм, Антония Деспла.

Для Джонни Деппа это будет восьмой фильм, где он выступает в качестве режиссера. Последний фильм «Babybird: Unloveable» вышел в 2010 году.

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