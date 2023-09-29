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Anna Asti выпустила альбом «Царица»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Anna Asti выпустила альбом «Царица» из 10 треков, по словам артистки, все истории, рассказанные в песнях она переживала лично.

«10 песен. 10 историй. И каждая о главном: о любви к партнёру, к жизни, к свободе и, в первую очередь, о любви к себе», — написала Asti в телеграм-канале о новом альбоме.

В альбом вошли следующие песни: «Космически», «Дурак», «Пообещай», «Царица», «Ломка», «Верю в тебя», «Бумеранг», «Дикое сердце», «Ночью на кухне», «Милый, прощай».

Часть композиций поклонники уже слышали, а трек «Царица» возглавляет чарт «Яндекс. Музыки». В сольной карьере Asti это второй альбом. Первый, «Феникс», вышел в 2022 году.

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Культгид #Музыка
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