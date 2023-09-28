Российская драма «1993» вышла в прокат

Фильм «1993» по одноименному роману Сергея Шаргунова вышел в прокат в четверг, 28 сентября. В картине рассказано об исторических событиях октября 1993 года через историю семьи.

Главные герои — Виктор, Лена и их 15-летняя дочь Таня Брянцевы. Это простая, типичная для своего времени семья: у родителей высшее образование, но работают в низовой сфере. В октябре 1993 года все они оказываются в непростой ситуации — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Главные роли сыграли Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова. Режиссер — Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Живой», «Бригада»).

Кроме фильма «1993», в российский прокат выходят корейская драма «Луна» и американский триллер «Великая ирония» от Вуди Аллена.