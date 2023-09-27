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Скорсезе заявил о вымирании настоящего кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Siebbi / CC BY 3.0

Режиссер Мартин Скорсезе считает, что время хорошего кино прошло и теперь продюсеры заинтересованы лишь в легкомысленных фильмах, которые хорошо продаются.

Скорсезе упрекнул продюсеров, которые не выделяют деньги на масштабные, серьезные проекты. А современные голливудские фильмы посчитал легкомысленными и назвал «popcorn movies».

«Это, почти, как если бы ИИ снимал фильм. Это не значит, что у нас нет замечательных режиссеров и специалистов по спецэффектам, создающих прекрасные произведения искусства. Но что это значит? Что эти фильмы вам дадут?», — сказал Скорсезе в интервью журналу GQ.

Скорсезе известен культовыми работами «Отступники», «Остров проклятых», «Казино», «Славные парни». 20 октября на сервисе Apple TV+ выйдет его картина «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо.

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