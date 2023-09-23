Команды всех наставников в шоу «Голос. Уже не дети» сформировались

Наставники проекта «Голос. Уже не дети» сформировали команды, каждый набрал по восемь музыкантов из разных сезонов детского «Голоса».

Среди участников есть семь победителей «Голоса. Дети»: Алиса Кожикина (первый сезон), Елизавета Кочурак (четвертый сезон), Рената Таирова (шестой сезон), Олеся Казаченко (седьмой сезон), Владислав Тюкин (восьмой сезон), Аделия Загребина (девятый сезон), Аня Доровская (10 сезон).

Многие участники отправились в команды к тем же наставникам, которые были у них в детском «Голосе». Рекордсменом стала Пелагея, у нее четыре своих участника, на втором месте Егор Крид с тремя бывшими подопечными.

В проекте «Голос. Уже не дети» выступали также победители третьего сезона Данил Плужников и пятого сезона Рутгер Гарехт, но наставники к ним не повернулись.

Следующий этап музыкальных соревнований выйдет в эфир, в пятницу, 29 сентября, на Первом канале.