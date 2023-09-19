Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Отопление начнут включать в Новосибирске 21 сентября, тепло в квартирах станет на следующей неделе, сообщает пресс-центр мэрии города.

С 27 сентября ожидается неустойчивый характер погоды и понижение температуры в ночное время до плюс 2-4 градусов, а днем – не выше 8-12 градусов тепла.

Сначала тепло дадут в детсады, школы, больницы. С 25 сентября начнут подключать жилые дома, объекты промышленности, торговые центры.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, в городе к теплу уже подключены 180 объектов, из них 140 – образовательные учреждения, 20 – медицинские и три – многоквартирные дома.