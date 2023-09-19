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Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Домашний климат
Фото: © Sibnet.ru

Отопление начнут включать в Новосибирске 21 сентября, тепло в квартирах станет на следующей неделе, сообщает пресс-центр мэрии города.

С 27 сентября ожидается неустойчивый характер погоды и понижение температуры в ночное время до плюс 2-4 градусов, а днем – не выше 8-12 градусов тепла.

Сначала тепло дадут в детсады, школы, больницы. С 25 сентября начнут подключать жилые дома, объекты промышленности, торговые центры.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Перязева, в городе к теплу уже подключены 180 объектов, из них 140 – образовательные учреждения, 20 – медицинские и три – многоквартирные дома.

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Топ комментариев

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

Asd10

Чтож ты, фраер, сдал назад? (с)

mosquito__2010

Всегда забавно читать про "констатацию фактов" от того кто регулярно распространяет фейки. Оксюморончик...

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...