Только связь: тариф «Технологии общения+. Хит сезона М»

Быстрый интернет и мобильную связь можно объединить в единый счет. Тариф «Технологии общения+. Хит сезона М» от Ростелекома подойдет тем, кому нужно много минут для общения и гигабайты трафика для просмотра видео и серфинга в Сети. К общему тарифу можно подключить до пяти человек.

Удобство пакетных тарифных планов — в том, что абонент может выбрать определенный набор услуг, исходя из собственных потребностей. А объединение услуг в один счет делает управление ими гораздо удобнее.

Пять сим-карт

Тариф «Технологии общения+. Хит сезона М» предлагает 2 тысячи минут (более 33 часов), 500 СМС и 50 Гб мобильного трафика.

Дополнительный бонус — еще 20 Гб, он подключается бесплатно на четыре месяца.

При этом общаться в популярных соцсетях («ВКонтакте» и «Одноклассники») и мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber) можно без ограничений. Трафик из них и ТВ Wink не тарифицируется.

К тарифу можно подключить всю семью или друзей — возможно объединить пять сим-карт. Номера, вступившие в группу, будут вместе расходовать минуты, СМС и интернет-трафик.

Проверить остаток общего пакета услуг можно по команде: *100*12#.

Быстрый интернет

Тариф предлагает оптимальную скорость — 100 Мбит/сек, ее для бытовых нужд хватает с большим запасом.

Ростелеком подключает высокоскоростной интернет по оптоволокну. Для этого используются технологии FTTb и xPON.

FTTb (Fiber To The Building) — оптика доводится до многоквартирного дома, а в квартиру заводится витая пара.

xPON (Passive Optical Network) — в этом случае провод большой пропускной способности заходит прямо в квартиру.

Дополнительные опции

В тариф включено облачное хранилище от Mail.ru. Сервис синхронизирует информацию со всеми устройствами пользователя, которые могут быть подключены к интернету (смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки), а также позволяет делиться файлами с другими людьми.

Объем бесплатного облака — 8 ГБ. Этого вполне хватит для хранения важных документов и фотографий.

При желании хранилище можно увеличить до 1 ТБ за 200 рублей в месяц.

Есть бесплатное тестирование популярных антивирусов в течение месяца — Dr.Web Премиум или Kaspersky. Например, Kaspersky Premium и Kaspersky Plus идут с функцией Who Calls, автоматически блокирующей мошеннические и спам-звонки.

Сколько стоит

Тариф «Технологии общения+. Хит сезона М» можно подключить со скидкой. В течение трех месяцев он будет стоить 400 рублей. Затем его стоимость составит 800 рублей в месяц.