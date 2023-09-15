Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp

Российские власти могут быть заблокировать на территории России WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), если в нем появятся каналы с запрещенной информацией, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Ранее WhatsApp сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — сказали ТАСС в Роскомнадзоре.

Ведомство настоятельно рекомендовало российским организациям перейти с WhatsApp «на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство».