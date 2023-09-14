WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), может быть заблокирован в России после запуска русскоязычных каналов, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

WhatsApp накануне сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

«Если WhatsApp, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — цитирует ТАСС Хинштейна.

По его словам, «сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится», так как мессенджер «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что официальная позиция по работе мессенджера WhatsApp в России может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации.