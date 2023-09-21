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Как подключить Ростелеком с ценой «Навсегда»

Источник:
Sibnet.ru
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Тарифы Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru
Тариф «Технология выгоды. Навсегда» — это полный пакет услуг Ростелекома от 850 рублей в месяц. Абонент получает мобильную связь в одном пакете с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром и ТВ. При этом стоимость тарифа заморожена навсегда.  

Муж платит за сотовую связь одному оператору, жена — другому, вместе за домашний интернет — третьему, за онлайн-кинотеатр — четвертому, и везде не меньше 400 рублей. Но можно объединить все эти услуги в один пакет и платить от 1000 рублей в одном кабинете одного провайдера. Это сэкономит деньги, время и избавит от лишней рутины.

Что значит «Навсегда»?

Изначальная стоимость тарифа «Технологии выгоды. Навсегда», которая формируется в момент подключения, остается неизменной независимо от инфляции и удорожания других тарифов провайдера. Но если клиент поменяет тариф, то будет платить в соответствии с новым выбранным тарифом.

Это уникальное предложение с ограниченным сроком действия  только до 30 сентября 2023 года. 

Что входит в тариф:

  • Интернет со скоростью 500 Мбит/с
  • Телевидение — 192 канала
  • Кинотеатр Wink — 25 тысяч фильмов и сериалов
  • Мобильная связь — 50 Гб/1200 минут/500 СМС
  • Бонусы: Облако Mail.ru с 8 Гб памяти

Можно расширить тариф. Это вариант «Технологии выгоды +. Навсегда». Тогда количество минут увеличится до 2000 тысяч, а на один счет можно будет подключить 5 сим-карт. 

Стабильный и быстрый интернет

В пакете высокоскоростной интернет со скоростью 500 Мбит/с. Качество обеспечивается технологией xPON. Это оптоволоконная сеть в высокой скоростью соединения, свыше 1 гигабит/сек. 

500 Мбит/сек хватит на то, чтобы смотреть и грузить видео, общаться в соцсетях, играть онлайн на шести устройствах без зависаний.

К мощному интернету в тарифе предусмотрен подарок — персональное и защищенное облачное хранилище на 8 Гб. Места не нем хватит для хранения сканов документов и семейных фотографий.

Облако синхронизирует информацию со планшетами, компьютерами, ноутбуками пользователя, которые могут быть подключены к интернету, а также позволяет делиться файлами с другими людьми.

ТВ и онлайн-кинотеатр

Сервис Wink — не просто онлайн-кинотеатр, а доступ к телеканалам, фильмам и сериалам. Не придется искать контент по всему интернету, качать, думать, что посмотреть. 192 канала и 25 тысяч фильмов и сериалов в сервисе не дадут скучать.

С функцией «управление просмотром» можно ставить эфир на паузу, смотреть передачи или фильмы из архива. А удобная навигация по тематическим подборкам позволит быстро и легко найти интересующий ТВ-канал.

Смотреть Wink можно сразу на семи устройствах, поэтому вся семья получит доступ к тому, что интересно. 

Качество видео всегда стабильное и высокое. За это отвечает технологии адаптивной трансляции, как на YouTube — первые секунды картинка может быть нечеткой, а затем приложение самостоятельно определяет скорость интернет-соединения и постепенно повышает качество видео до максимально возможного.

И плюс к этому — в Wink нет раздражающей рекламы, прерывающей фильм на самом интересном месте.

Мобильная связь для всей семьи

Пакетный тариф позволяет подключить подключить на один счет до пяти сим-карт, обеспечив связью всю семью и даже друзей.

Перейти на мобильную связь можно со своим старым номером. Услуги будут доступны с первого дня.

Клиент получит безлимитные звонки на городские и мобильные номера Ростелекома, в пакете 2 тысячи минут и 500 СМС.

Объем трафика на максимальной скорости мобильного интернета огромный — 50 Гб и безлимит для соцсетей, мессенджеров и онлайн-кинотеатра Wink.

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Обзоры #Обзоры #Потребитель #Интернет
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