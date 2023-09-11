Сибиряки выбрали привычных губернаторов

Действующие руководители регионами Сибири одержали победу на выборах 10 сентября, их соперники не смогли навязать равную борьбу.

Больше всех голосов набрал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, за него проголосовали 85,04%. Действующий глава Алтайского края Виктор Томенко набрал 76,16% голосов, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников победил с 76,13% голосов.

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов и единственный представитель КПРФ среди губернаторов в Сибири набрал 63,14% голосов на губернаторских выборах.

Временно исполняющие обязанности губернаторов в Омской области и Красноярском крае также смогли победить на выборах. Виталий Хоценко набрал 76,33% голосов, а Михаил Котюков —70,22% голосов.