НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сибиряки выбрали привычных губернаторов

Источник:
Sibnet.ru
424 5
Выборы
Фото: © Sibnet.ru

Действующие руководители регионами Сибири одержали победу на выборах 10 сентября, их соперники не смогли навязать равную борьбу.

Больше всех голосов набрал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, за него проголосовали 85,04%. Действующий глава Алтайского края Виктор Томенко набрал 76,16% голосов, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников победил с 76,13% голосов.

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов и единственный представитель КПРФ среди губернаторов в Сибири набрал 63,14% голосов на губернаторских выборах.

Временно исполняющие обязанности губернаторов в Омской области и Красноярском крае также смогли победить на выборах. Виталий Хоценко набрал 76,33% голосов, а Михаил Котюков —70,22% голосов.

Еще по теме
Остался один день для подачи заявления на электронное голосование
Кандидата в губернаторы Хакасии госпитализировали в Москве
Первый срок Травникова: что сделано и не сделано за пять лет
Кандидаты проигнорировали предвыборные теледебаты в Кузбассе
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск #Кузбасс #Хакасия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Загадочное «золотое яйцо» нашли на дне Тихого океана
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (5)
Картина дня
Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
МИД России предупредил об угрозе войны на Корейском полуострове
Помощник Путина заверил, что пик ослабления рубля пройден
Киев пообещал применить F‑16 в бою уже этой зимой
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Западным лжецам и преступникам из США, Европы и прочим, организовавшим кровавый гос. переворот на Украине...

Nik3316

я тебя удивлю, но в ЕС ты пахнешь как русский мир)))))))) и смотрят на тебя так же... они не отличают...

mosquito__2010

"Я - головка от часов Заря." (С)

pepelmetal

Как зелик и обещал, рыб кормить