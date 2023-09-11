Комедия «Праздники» стала лучшей новинкой в кинопрокате

Российский фильм «Праздники» с Марией Ароновой в главной роли стал лидером российского проката.

Комедийный фильм, снятый Борисом Дергачевым, рассказывает о женщине Наталье Пыжовой, которая мечтает выдать дочерей замуж. Идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж — изменник, а дочери со своими женихами не очень-то счастливы.

«Праздники» собрали в прокате всего 39,5 миллиона рублей, но это оказалось лучшим результатом среди других фильмов.

Продолжили в прокате набирать мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (37,8 миллиона) и фильм-сказка «Баба Яга спасает мир» (23 миллиона).

В топ кассовых сборов за уикенд вошла еще одна новинка — мелодрама «Я делаю шаг» про учителя школы в провинциальном городке. Картина собрала чуть меньше 19 миллионов рублей.

Также в уикенд 7-10 сентября в российских кинотеатрах стартовал показ «Оппенгеймера» и «Барби». Официальных данных о сборах голливудских релизов нет, поскольку их показывают неофициально.