НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Алтайская ясновидящая предсказала сроки завершения СВО

Источник:
Sibnet.ru
626 5

Контрнаступление украинской армии провалится, однако Запад продолжит поддерживать Киев в надежде ослабить Россию, предсказала алтайская ясновидящая и экстрасенс Галина Янко.

«Ради этого они будут закрывать глаза и на коррупцию, и на многие другие вещи, происходящие на Украине. Сразу скажу: у них ослабить Россию не получится. Все их попытки лопнут, словно мыльный пузырь», — рассказала она в интервью «МК».

По словам ясновидящей, несмотря на давление, Россия продолжит укрепляться — заработают новые программы поддержки бизнеса и незащищенных социальных групп, экономика выйдет на устойчивый рост.

При этом конфликт на Украине будет продолжаться еще около двух лет и завершится в 2025 году, предсказала Янко. После этого Россию ожидает расцвет — страна займет лидирующие позиции в мировом сообществе и объединит вокруг себя многие нейтральные государства.

Еще по теме
Пентагон опубликует рассекреченную информацию об НЛО
Лох-несское чудовище проигнорировало исследователей
Стартовали самые масштабные поиски Лох-Несского чудовища
Нобелевский лауреат рассказал об инфляции из‑за инопланетян
смотреть все
Жизнь #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Заведующая красноярским детсадом ответила про откровенные фото
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Центробанк заявил о перегреве российской экономики
Обсуждение (5)
Картина дня
Илон Маск сорвал атаку ВСУ на Крым
Пашинян заявил об угрозе новой войны с Азербайджаном
Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты
Контрабандисты поставляли из России запчасти ВСУ
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
42
Хлеб подорожает на 10%
38
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
33
Шойгу назвал число потерь ВСУ с начала контрнаступления
32
Тактика российских военных ошарашила украинских генералов