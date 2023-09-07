Алтайская ясновидящая предсказала сроки завершения СВО

Контрнаступление украинской армии провалится, однако Запад продолжит поддерживать Киев в надежде ослабить Россию, предсказала алтайская ясновидящая и экстрасенс Галина Янко.

«Ради этого они будут закрывать глаза и на коррупцию, и на многие другие вещи, происходящие на Украине. Сразу скажу: у них ослабить Россию не получится. Все их попытки лопнут, словно мыльный пузырь», — рассказала она в интервью «МК».

По словам ясновидящей, несмотря на давление, Россия продолжит укрепляться — заработают новые программы поддержки бизнеса и незащищенных социальных групп, экономика выйдет на устойчивый рост.

При этом конфликт на Украине будет продолжаться еще около двух лет и завершится в 2025 году, предсказала Янко. После этого Россию ожидает расцвет — страна займет лидирующие позиции в мировом сообществе и объединит вокруг себя многие нейтральные государства.