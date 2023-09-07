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Хлеб подорожает на 10%

Источник:
Sibnet.ru
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Чёрный хлеб
Фото: © Sibnet.ru

Производители хлеба в Сибири сообщили, что в октябре намерены повысить отпускные цены на 5–10%, это обусловлено ростом себестоимости производства: динамикой цен на сахар, ГСМ, энергоносители и логистику.

«В условиях, когда все вокруг дорожает, отпускные цены не могут стагнировать. Цена не менялась с 2022 года, а сегодня из-за удорожания себестоимости производства хлебопеки вынуждены пересмотреть политику цен»,— сказал «Коммерсанту» президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Илья Баринов. Стоимость хлеба может вырасти на 5–10%, считает он.

Предстоящее повышение подтвердили также производители хлеба Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. По словам председателя совета директоров Сибирского зернового союза, гендиректора ОАО «Мельник» Александра Бедарева, стоимость хлеба с учетом возросших затрат на производство должна быть выше в два раза.

«Компоненты очень подорожали, в том числе ГСМ, вода, сахар, масло и дрожжи. Цены выросли на все, в том числе на упаковочный материал — пакеты и скрепки»,— сказал он.

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Экономика #Продукты #Омск #Алтайский край #Новосибирск #Красноярск
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