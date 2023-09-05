Экипаж ДПС прогнал медведя из центра Стрежевого. ВИДЕО

Экипаж ДПС прогнал медведя, гуляющего по городу Стрежевому Томской области, а затем его застрелил охотник.

Медведь попал на камеру наблюдения ночью на перекрестке у магазина «Стрежень» в микрорайоне Новый. Затем косолапый по Коммунальной побежал к центру.

«Экипаж ГИБДД с трудом выгнал его из пятого микрорайона в сторону магазина "Планета". Там его и настиг охотник уже в районе четырех утра. Сам проснулся от трех выстрелов», — говорится в телеграм-канале «Мэр Стрежевого».

Три месяца назад аналогичная ситуация произошла и Томске. В ночь на 29 июня горожане заметили в центре Томска дикого медведя. Полицейским пришлось отстрелять медведя.