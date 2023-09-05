НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экипаж ДПС прогнал медведя из центра Стрежевого. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
272 0

Экипаж ДПС прогнал медведя, гуляющего по городу Стрежевому Томской области, а затем его застрелил охотник.

Медведь попал на камеру наблюдения ночью на перекрестке у магазина «Стрежень» в микрорайоне Новый. Затем косолапый по Коммунальной побежал к центру.

«Экипаж ГИБДД с трудом выгнал его из пятого микрорайона в сторону магазина "Планета". Там его и настиг охотник уже в районе четырех утра. Сам проснулся от трех выстрелов», — говорится в телеграм-канале «Мэр Стрежевого».

Три месяца назад аналогичная ситуация произошла и Томске. В ночь на 29 июня горожане заметили в центре Томска дикого медведя. Полицейским пришлось отстрелять медведя.

Еще по теме
Украинские власти сообщили о разрушении портовой инфраструктуры
Турчак сообщил о тяжелом состоянии депутата Сокола
Гимнастка разбилась в барнаульском цирке на глазах зрителей
Жуткая авария на мотогонках унесла жизни двух пилотов. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Томск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победительница первого «Голоса» в новом сезоне развернула лишь Билана
Раскрыты имена вернувшихся участников в «Голос. Уже не дети»
Собчак нашла пропавшего генерала Суровикина
Медведев напомнил Японии о жестоком поражении во Второй мировой
Обсуждение (0)
Картина дня
Победное рвение Зеленского стало раздражать США
Власти прокомментировали «приказ» о мобилизации с 11 сентября
Канцлеру Австрии стало стыдно покупать российский газ
Российские войска сожгли первый британский Challenger 2
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Посол потребовал от США вернуть отнятую у России дипсобственность
38
Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley
38
Медведев сообщил о наборе в армию 280 тысяч контрактников
26
Путин оценил украинское контрнаступление
24
Ракетный комплекс «Сармат» изменит ход украинского конфликта