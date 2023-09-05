Турецкий сериал «Мистер Ошибка» вышел на ТВ-3

Турецкий сериал «Мистер Ошибка» про разочарованную в мужчинах девушку и ловеласа начали показывать на канале ТВ-3.

В центре сюжета девушка Эзги, которая знакомится с состоятельным владельцем бара Озугаром. Мужчина никогда не проводил больше одной ночи с девушками и не планирует остепениться. Героина наоборот, мечтает найти любовь.

Когда Эзги и Озугар знакомятся, мужчина пытается научить девушку общаться с мужчинами и обещает найти ей идеальную пару. Но в какой-то момент общение выходит за рамки делового.

Сериал «Мистер Ошибка» стартовал на ТВ-3 с 4 сентября и будет выходить по будням в 23.30.