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Турецкий сериал «Мистер Ошибка» вышел на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Турецкий сериал «Мистер Ошибка» про разочарованную в мужчинах девушку и ловеласа начали показывать на канале ТВ-3.

В центре сюжета девушка Эзги, которая знакомится с состоятельным владельцем бара Озугаром. Мужчина никогда не проводил больше одной ночи с девушками и не планирует остепениться. Героина наоборот, мечтает найти любовь.

Когда Эзги и Озугар знакомятся, мужчина пытается научить девушку общаться с мужчинами и обещает найти ей идеальную пару. Но в какой-то момент общение выходит за рамки делового.

Сериал «Мистер Ошибка» стартовал на ТВ-3 с 4 сентября и будет выходить по будням в 23.30.

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Топ комментариев

Asd10

Когда до этого дойдет тебе станет по фик. А зачем надо было по Донбассу стрелять?? Теперь только молись...

Asd10

А я так понял из статьи, что это принудит пендосов не зарываться. А по Работино Сарматом зачем??)))

Asd10

Они всё украинский пограничный столб на берегу вкопать пытаются.

Root_in

Все честно дон, заслужила дон...