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Эксперты заявили о способности одного «Сармата» уничтожить Техас

Источник:
Military Watch Magazine
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Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в теории может разом уничтожить территорию больше, чем Техас, предупредили эксперты издания Military Watch Magazine.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения.

«Потенциально один "Сармат" способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса» — приводит издание экспертов.

По их мнению, принятие «Сармата» на вооружение еще больше увеличило разрыв в ядерном потенциале России и США.

«Американский арсенал межконтинентальных баллистических ракет на сегодняшний день является самым старым и наименее совершенным в мире. Он состоит из ракет Minuteman III, которые были произведены в 1970-х годах и почти не подвергались модернизации», — говорится в статье.

РС-28 «Сармат» — межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тысяч километров. Стартовая масса ракеты — 208 тонн. На ней 10 боевых блоков по 750 килотонн в тротиловом эквиваленте каждая.

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