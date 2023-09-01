НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кандидата в губернаторы Хакасии госпитализировали в Москве

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Фото: © t.me/sokolhakasia

Депутат Государственной думы и кандидат в губернаторы Хакасии Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве, сообщил источник в окружении парламентария. Врачи диагностировали у него обострение после перенесенного перитонита, депутат находится в реанимации.

В четверг Сокол работал в Москве. Он сообщил в социальных сетях, что провел встречу с заместителем председателя правительства РФ и представителями кабмина. На ней депутат, выдвинутый кандидатом на пост главы Хакасии, представил стратегию развития республики до 2035 года. Помимо этого, Сокол встретился с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Вечером, как сообщил источник ТАСС, депутату резко стало плохо. Он находится в реанимации московского госпиталя им. А. А. Вишневского. Врачи собрали консилиум.

В июле Сокол попал с перитонитом в городскую больницу Абакана, там медики вовремя провели ему операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сергей Сокол сообщил, что его выписали.

Еще по теме
Первый срок Травникова: что сделано и не сделано за пять лет
Кандидаты проигнорировали предвыборные теледебаты в Кузбассе
Коновалов призвал к смелости конкурента Сокола
Первому Герою России с Алтая подарили авто и коня
смотреть все
Политика #Местная власть #Хакасия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оптическая иллюзия раскроет характер человека
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
Боец ВСУ прикрыл российского солдата в ближнем бою
Зеленский пообещал «мощный сентябрь»
Обсуждение (0)
Картина дня
Первые танки Abrams Украина получит уже в сентябре
Зеленский похвастался применением дальнобойного оружия
Запрет на использование шин не по сезону вступил в силу
Раскрыты меры безопасности Пригожина при перелетах
О самом главном
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?