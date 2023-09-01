Кандидата в губернаторы Хакасии госпитализировали в Москве

Депутат Государственной думы и кандидат в губернаторы Хакасии Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве, сообщил источник в окружении парламентария. Врачи диагностировали у него обострение после перенесенного перитонита, депутат находится в реанимации.

В четверг Сокол работал в Москве. Он сообщил в социальных сетях, что провел встречу с заместителем председателя правительства РФ и представителями кабмина. На ней депутат, выдвинутый кандидатом на пост главы Хакасии, представил стратегию развития республики до 2035 года. Помимо этого, Сокол встретился с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Вечером, как сообщил источник ТАСС, депутату резко стало плохо. Он находится в реанимации московского госпиталя им. А. А. Вишневского. Врачи собрали консилиум.

В июле Сокол попал с перитонитом в городскую больницу Абакана, там медики вовремя провели ему операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сергей Сокол сообщил, что его выписали.